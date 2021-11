Port de Beyrouth : la Russie donne au Liban des images satellites avant et après l'explosion

Plus d’un an après la double explosion au port de Beyrouth, le Liban a obtenu des images satellites du site. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a remis des photos à son homologue libanais Abdallah Bou Habib, en visite à Moscou.



La décision de la Russie de remettre les photos satellite du port de Beyrouth vise à « aider l'enquête sur les causes de l'explosion », a expliqué Sergueï Lavrov en recevant son homologue libanais. Le ministre russe des Affaires étrangères a précisé que les photos satellites ont été prises au printemps 2020, soit plusieurs mois avant la tragédie, et après la déflagration du 4 août.





L'explosion d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium, entreposée au port de Beyrouth pendant des années sans mesures de précaution, avait fait plus de 215 morts et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. « Les chercheurs de Roscosmos disent que les experts devraient pouvoir comprendre, à partir de la nature des destructions, ce dont il s'agit, ce qui pourrait être lié » à ce drame, a encore déclaré Sergueï Lavrov.