[Vidéo] Poutine prévient l’Ukraine : « Les réponses de la Russie seront dures »

La réponse du berger à la bergère. C’est ce qu’a laissé entendre le président russe lors de sa prise de parole aujourd’hui dans la mi-journée. « Par ses actions, le régime de Kiev s’est mis concrètement au même niveau que les mouvements terroristes internationaux, que les groupes les plus odieux », a déclaré Vladimir Poutine en faisant allusion à l’explosion d’un camion le 8 octobre sur le pont de Crimée. « Il est tout simplement impossible de laisser de tels crimes sans réponse ».



La réaction à cet affront ne s’est pas fait attendre avec les frappes russes sur des infrastructures énergétiques, de commandement militaire et de communications ukrainiennes.



Le président russe a affirmé se tenir prêt à effectuer de nouvelles attaques tout aussi virulentes que celles enregistrées aujourd’hui. « En cas de nouvelles tentatives d’organiser des attentats sur notre territoire, les réponses de la Russie seront dures et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie ».