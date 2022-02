Poutine veut la négociation avec les Occidentaux, pas la guerre

Poutine veut des négociation, évite la guerre

Le président russe Vladimir Poutine a dit mardi vouloir "continuer le travail en commun" avec les Occidentaux sur la sécurité européenne pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine.





"Nous sommes prêts à continuer le travail en commun. Nous sommes prêts à aller sur le chemin de la négociation", a-t-il déclaré à Moscou au cours d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz.





Il a cependant regretté une fois encore le rejet par les Occidentaux de ses principales exigences, déplorant ne pas avoir reçu "malheureusement de réponse constructive" à leur sujet. Ces revendications sont la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance, l'engagement de ne pas déployer d'armes offensives à proximité du territoire russe et le retrait d'infrastructures de l'Otan sur les frontières de 1997, avant que l'organisation n'accueille d'ex-membres du bloc soviétique.





De son côté, Olaf Scholz estime que les Occidentaux et la Russie doivent s’efforcer d’aboutir à un compromis sur les questions de sécurité européenne sans qu’aucune des parties n’ait à renoncer “à ses principes”.





Le but des efforts diplomatiques en cours pour désamorcer la crise autour de l’Ukraine est “d’aboutir à une entente politique sans que personne n’ait à abandonner ses principes dans le processus”, a déclaré le chancelier lors d’une conférence de presse avec Vladimir Poutine.





L’opposant russe Alexeï Navalny

La condamnation de l’opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné et qui encourt une peine supplémentaire en Russie, est “incompatible avec les principes d’un Etat de droit”, a estimé mardi à Moscou Olaf Scholz.





“En ce qui concerne Navalny, ma position est très claire et sa condamnation est incompatible avec les principes d’un État de droit”, a déclaré le chancelier allemand, interrogé lors d’une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine sur le sort de l’opposant, qui avait été soigné en Allemagne en 2020 après un empoisonnement imputé aux services secrets russes.





Retrait des troupes russes de la frontière ukrainienne

À côté, le président russe a aussi souligné qu'il ne renonçait pas à ces demandes et qu'elles feraient partie du "complexe" des pourparlers russo-occidentaux. "Voulons-nous (d'une guerre) ou pas ? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on a avancé nos propositions pour un processus de négociations", a-t-il encore dit.





M. Poutine a aussi confirmé un "retrait partiel des militaires" de la frontière avec l'Ukraine, refusant cependant de le commenter.





Pour Scholz, l’annonce du retrait de troupes russes massées à la frontière ukrainienne constitue un “bon signe”, a jugé mardi le chancelier allemand Olaf Scholz, convaincu que les efforts diplomatiques pour éviter un conflit sont “loin d’être épuisés”.





“Le fait que nous entendions maintenant que certaines troupes sont retirées est en tout cas un bon signe. Nous espérons qu’il y aura encore des suites”, a-t-il poursuivi.





Sécurité russe ignorée

Il a également dit ne pas "pouvoir fermer les yeux sur la manière dont les États-Unis et l'Otan traitent le principe d'indivisibilité de la sécurité", Moscou jugeant que les Occidentaux s'efforcent de renforcer leur propre sécurité aux dépens de celle de la Russie.





Parmi les thèmes avancés sur lesquels les propositions occidentales rejoignent celles des Russes, il y a celle d'un contrôle des armements de courte et moyenne portées.





“Génocide” dans les régions séparatistes