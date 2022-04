Premier tour de la présidentielle française, l’heure du choix - les bureaux de vote ont ouvert

Vote pour la présidentielle en France

À l’aube du premier tour de l'élection présidentielle prévu ce dimanche, l’écart se resserre entre les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans la dernière ligne droite, deux grands défis s’imposent aux prétendants à l’Elysée, mobiliser leurs partisans alors que l’abstention pourrait approcher ou dépasser le record de 2002 (28,4%) et aller chercher les nombreux indécis, qui représentent un tiers des personnes sûres d’aller voter. Le scrutin intervient dans un contexte international très tendu, avec la guerre en Ukraine et ses répercussions, qui ont des effets très concrets sur la vie quotidienne des Français avec une flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation. Une élection aussi sur fond de pandémie du Covid-19.





La candidate Anne Hidalgo, l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe ont notamment voté dimanche matin, comme en témoignent les premières images de presse.