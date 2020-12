PSG-Basaksehir : Le président turc réagit aux propos « racistes »

Temsilcimiz Ba?ak?ehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya kar?? sarf edilen ?rkç? sözleri ?iddetle k?n?yor, UEFA taraf?ndan gereken ad?mlar?n at?laca??na inan?yorum.



Sporda ve hayat?n tüm alanlar?nda ?rkç?l??a ve ayr?mc?l??a kay?ts?z ?arts?z kar??y?z. #Notoracism — Recep Tayyip Erdo?an (@RTErdogan) December 8, 2020

Ce mardi 8 décembre, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Basaksehir, comptant pour la dernière journée de Ligue des champions, a été interrompue à la suite de propos racistes qui auraient été prononcés par le quatrième arbitre à l’encontre de l’entraîneur adjoint du club turc. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a réagi dans la foulée sur twitter en condamnant « fermement » ces propos « racistes », renseigne Ouest France.Le président turc Recep Tayyip Erdogan a « fermement » condamné mardi les propos « racistes » attribuées à un arbitre assistant qui ont abouti à l’interruption du match de Ligue des champions entre le Paris SG et Basaksehir, appelant l’UEFA à sévir.« Je condamne fermement les propos racistes tenus à l’encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l’UEFA prendra les mesures qui s’imposent », a déclaré M. Erdogan sur Twitter.