Quatrième nuit de tensions en banlieue parisienne

Une poubelle brûlée à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne, le 21 avril 2020. Une poubelle brûlée à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne, le 21 avril 2020.

Des incidents sporadiques ont éclaté dans plusieurs quartiers des Hauts-de-Seine dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril. Lors de cette quatrième nuit de tensions dans plusieurs villes de proche banlieue parisienne, les incidents ont été globalement de plus faible intensité par rapport aux nuits précédentes, a assuré la préfecture.Les faits les plus graves ont eu lieu à Gennevilliers, où l'école primaire Paul-Langevin a été touchée par un départ de feu rapidement maîtrisé. "Le bureau de la directrice a été détruit et deux salles ont été endommagées", a indiqué la préfecture des Hauts-de-Seine. L'incendie, dont les circonstances restent encore floues, a eu lieu "en dehors de la zone des violences urbaines", a-t-elle précisé.Ailleurs dans le département, la police a été visée par des tirs de feux d'artifices lors d'incidents sporadiques qui ont éclaté à Nanterre et Villeneuve-la-Garenne, où l'accident d'un motard samedi soir impliquant un véhicule de police a provoqué des tensions ces dernières nuits.L'accident, en plein confinement, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, alimentés par des vidéos de témoins dénonçant une "bavure" policière, et provoqué des échauffourées dans la ville le soir-même, avant de s'étendre à d'autres quartiers de banlieue parisienne dimanche et lundi.