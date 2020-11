Québec : Deux morts et cinq blessés dans une attaque au couteau, un suspect arrêté

***ATTENTION*** Le SPVQ recherche activement un homme qui aurait fait de multiples victimes à l’aide d’une arme blanche. Selon nos informations préliminaires, le suspect est habillé en médiéval. Les incidents sont survenus dans le secteur de la colline Parlementaire. Si vu : 911. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

***ATTENTION*** | Peu avant 1h du matin, le SPVQ a arrêté un suspect | Nous demandons toujours aux citoyens de la ville de Québec de rester à l’intérieur, les portes verrouillées car une enquête est toujours en cours. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK — ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020

Le déploiement policier est désormais près d’espace 400e. Quai St-André. Vieux-Port. À être confirmé : suspect aurait été arrêté. Nous attendons confirmation des autorités @tvanouvelles @tvaqc pic.twitter.com/9J6zaDiBQs — Andrée Martin (@andreemartin3) November 1, 2020

Un homme a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Québec (Canada) et est suspecté d’avoir fait «?de multiples victimes à l’aide d’une arme blanche?», selon la police de la ville. Il aurait agit avec une épée. Deux personnes sont décédée et cinq ont été blessées.« C'est un homme qui était habillé en (tenue) médiéval. C'est un homme qui portait une épée avec lui. C'est des blessures qui ont été faites à l'arme blanche. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant », a dit Etienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec lors d'un point de presse.Selon trois témoins citées par le journal québécois Le Soleil, l'assaillant aurait « égorgé » sa première victime près du Château Frontenac et il y avait « beaucoup de sang ».L'homme aurait ensuite poursuivi sa route sur la rue des Remparts, où la deuxième personne a été tuée, avant de se rendre vers le Vieux-Port, faisant d'autres blessés, selon le journal.«?Peu avant 1?h locales du matin, le SPVQ (Service de police de la Ville de Québec) a arrêté un suspect?», a indiqué la police sur Twitter, demandant aux habitants de la ville de «?rester à l’intérieur, les portes verrouillées?» car une «?enquête est toujours en cours?».Selon Ici Québec, les policiers ont reçu un appel vers 22 h 28 pour des personnes blessées après des agressions armées. Les événements se seraient produits dans différents endroits du Vieux-Québec. La rue du Trésor, la rue Sainte-Anne, la rue des Remparts et les alentours du Château Frontenac font partie des secteurs d'intérêt.Le suspect arrêté, qui aurait une vingtaine d'années, a été transporté vers un centre hospitalier pour être évalué. Il souffrirait d'hypothermie. Ce serait un agent de sécurité du Port de Québec en patrouille automobile qui aurait vu l'homme, relate Ici Québec.L'agent a suivi le suspect, les phares éteints. Lorsqu'il a ouvert les lumières de son véhicules, il aurait alors vu une épée plantée au sol devant l'individu. Lors de son interpellation dans le vieux port, l'homme, né en 1996 selon le Soleil, était couché au sol, pieds nus et en hypothermie. Il s'est rendu aux policiers sans offrir de résistance, selon le journal, qui précise que le suspect aurait planifié son geste depuis un an et demi.