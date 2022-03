Qui était Brent Renaud, le journaliste et documentariste américain tué en Ukraine?

Brent Renaud, le journaliste et documentariste américain tué en Ukraine

Le journaliste américain Brent Renaud, 50 ans, est mort ce dimanche 13 mars à Irpin, tué par balles par des auteurs non identifiés alors que des combats font rage entre les forces ukrainiennes et russes dans cette ville de la périphérie nord-ouest de Kiev, la capitale.

Brent Renaud était accompagné d’un autre journaliste américain, Juan Arredondo. Ce dernier a rapporté les faits face caméra (voir tweet ci-dessous) lors de sa prise en charge dans un hôpital de Kiev. Alors qu’ils partaient tous deux récolter des images des réfugiés en train de fuir la ville, leur véhicule a été la cible de tirs nourris peu après le passage d’un check-point. Juan Arredondo n’a été que légèrement blessé mais Brent Renaud a eu moins de chance. Touché au niveau du cou, il succombera à ses blessures quelques minutes plus tard . Récit de l’attaque qui a tué le documentariste US Brent Renaud à Irpin par son camarade. pic.twitter.com/lwW7dgVnhu — Maurin Picard (@MaurinPicard) March 13, 2022





Qui était Brent Renaud?





Brent Renaud portait une carte d’accréditation du New York Times mais la direction du quotidien a précisé qu’elle n’avait plus collaboré avec le journaliste depuis 2015 et qu'elle n’avait rien à voir avec sa présence en Ukraine. Elle exprime cependant sa "profonde tristesse" et lui rend hommage sur Twitter. Brent Renaud était un brillant journaliste et documentariste. Il avait notamment remporté, en duo avec son frère Craig, le prestigieux Peabody Award pour “Last Chance High”, un documentaire sur le quotidien d’un établissement scolaire de Chicago réservé aux jeunes en difficultés, relate CNews. Sur leur site, les frères Renaud expliquent avoir “passé la dernière décennie à raconter la réalité humaniste de lieux parmi les plus dangereux de la planète”, de l’Irak à l’Afghanistan, au séisme dévastateur à Haïti, en passant par les soulèvements populaires en Égypte et en Libye, la violence des cartels au Mexique et la crise des jeunes réfugiés en Amérique centrale.





Ils avaient lancé le Little Rock Film Festival et l’Arkansas Motion Picture Institute. Leurs travaux ont été diffusés sur HBO, NBC, Discovery, PBS et ViceNews.