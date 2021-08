[Vidéo] "Zemmour ça veut dire olive en arabe" : Jean-Luc Mélenchon tacle le polémiste de CNews sur ses origines

Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée ce dimanche 29 août 2021, au cours de l'université d'été de la France insoumise dans la Drôme. Il a eu une petite attention pour Eric Zemmour...

A la veille de la rentrée d'Eric Zemmour, sur CNews, Jean-Luc Mélenchon a fait la sienne, dans la Drôme, et lui a donné ce 29 août de quoi alimenter ses futurs éditos dans "Face à l'info", qui commenceront dés ce lundi soir. Le polémiste, qui serait en passe d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2022, a eu les oreilles qui sifflent ce dimanche.





Près de Valence, où la France Insoumise s'est rassemblée pour ses Journées d'été, le fondateur et président du parti à l'Assemblée nationale, a cité son nom dans une démonstration sur la créolisation, un concept qui lui est cher.





Il a pesté : "Il parait que monsieur Zemmour est contre, et pourtant n'est-il pas lui même du fait de ses origines, le résultat d'une créolisation à la française ? Ah vous ne le saviez pas ? Je vous l'apprends ? Mais oui, Zemmour ça veut dire olive en arabe (olivier plus exactement, ndlr). Zeitoun. Mais je lui en veux, pas je m'appelle Mélenchon c'est pas plus brillant !"





Citant en exemple les noms de Huguette Bello et de Younous Omarjee, l'homme d'extrême gauche a estimé : "la créolisation c'est pas un choix, c'est pas une politique, c'est un fait". Et d'ajouter : "Il faut d'abord qu'il y ait des gens qui soient différents pour qu'il y ait une créolisation, et puis il faut qu'ils puissent rester différents".





Farouchement opposé au désir d'Eric Zemmour de vouloir "uniformiser" en "embrigadant toute la population dans les mêmes mots, les mêmes musiques, les mêmes habits", Jean-Luc Mélenchon a estimé : "ce n'est pas possible monsieur Zemmour, ça n'est possible qu'à condition de violenter tout le monde et de brutaliser tout le monde".