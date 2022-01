RCEP : Autour de la Chine, bientôt la plus grande zone de libre-échange au monde

Le Partenariat régional économique global (RCEP) est entré en vigueur samedi 1er janvier 2022. Ce traité entre dix pays d'Asie et du Pacifique autour de la Chine devient l'accord commercial le plus important au monde en termes de produit intérieur brut.



30% de la population mondiale, 30% du PIB. Selon la presse d'État chinoise, le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) devrait rapidement former la plus grande zone de libre-échange de la planète.



Dix pays sont déjà de la partie : Australie, Brunei, Cambodge, Chine, Japon, Laos, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Vietnam.



La Corée du Sud pourrait adhérer à partir de février. La Malaisie, les Philippines, la Birmanie attendent également de ratifier ce traité, qui brille aussi par ses grands absents : États-Unis bien sûr, côté Pacifique, Inde en Asie du Sud et l'Europe.



Selon le ministre chinois du Commerce, Pékin s'est longuement préparé à remplir les plus de 700 obligations contractuelles de l'accord, de manière à absorber l'impact négatif sur l'économie chinoise. Ce traité prévoit en effet de supprimer 90% des tarifs douaniers entre les États membres.



Un accord commercial et politique. La Chine y voit aussi l'occasion d'y mettre en place son système normatif, tout en sanctuarisant ses intérêts à sa périphérie.