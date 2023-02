[ Vidéo] ”Story killers”: Macky Sall mouillé par une enquête de 100 journalistes et 30 médias internationaux

Macky Sall mouillé par une enquête de 100 journalistes et 30 médias internationaux

L’affaire fait les choux gras de la presse internationale depuis hier. Il s’agit d'une enquête de 100 journalistes de 30 médias internationaux qui lève voile sur l’ampleur de l’industrie de la désinformation. Le projet Story Killer est une vaste enquête conduite pendant plus de six mois à l’initiative de l’association Forbidden Stories, il révèle les pratiques d’une officine de la désinformation dénommée Team Jorge.





Une société fantôme, basée en Israël et sans existence officielle, dont les principales prestations tournent autour des campagnes de dénigrement et de désinformation à la carte, allant du piratage de boîtes e-mail à la diffusion de rumeurs grâce à de faux sites d'information et à des armées de profils factices sur les réseaux sociaux, renseigne le média français Le Monde qui a participé à cette enquête.





L’enquête révèle, également, que le président de la République, Macky Sall aurait bénéficié des services de la Team Jorge pour sa réélection en 2019.