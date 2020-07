Remaniement, Ségur de la santé, retraites : Jean Castex veut "agir vite"

Au lendemain de sa nomination, Jean Castex présente au JDD ses priorités et sa méthode.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Jean Castex appelle à "engager une relance économique, écologique et sociale". Le nouveau Premier ministre a effectué samedi son premier déplacement dans un site de production à Corbeil-Essonnes, en région parisienne.

"Le gouvernement doit être efficace". Dans les colonnes du Journal du Dimanche du 5 juillet, le nouveau locataire de Matignon Jean Castex s'est livré sur ses objectifs et sa méthode. "Nous mettons les bouchées doubles", a-t-il assuré pour constituer un nouveau gouvernement. L'annonce devrait attendre le début de la semaine.







Concernant la composition de l'équipe ministérielle, "ce n’est pas un casting, c’est un choix politique et cela doit répondre à une exigence de compétence", a-t-il indiqué avant d'ajouter : "Ce qui m’importe, c’est l’opérationnalité des ministres?: être capable, d’où qu’on vienne, d’entrer en action tout de suite".





Car le Premier ministre entend "agir vite". Il entend "engager une relance économique, écologique et sociale" et dit vouloir "conclure" le Ségur de la Santé "la semaine prochaine". Autre dossier sur la table de Matignon : la réforme des retraites. "Je souhaite reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux", a-t-il ajouté.





"Ils veulent des résultats, moi aussi"





Celui qui se définit comme "un gaulliste social" se défend toutefois de toute "rupture politique par rapport à ce qui a été fait". Selon lui, l'épidémie du Covid-19 a changé la donne, mettant la France face à deux défis, à savoir la crise sanitaire qui n'est "pas terminée" ainsi que la reconstruction de notre économie et la protection des Français. "Nous devons démontrer que nous savons faire face. Et ça suppose évidemment une évolution de la méthode", a-t-il argué.