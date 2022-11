Rencontre Mankeur Ndiaye-Mimi Touré à Paris

Mankeur Ndiaye s’est entretenu, mardi, avec Aminata Touré à Paris. L’ancien ministre des Affaires étrangères l’a annoncé sur son compte Twitter.



« J’ai eu le plaisir de rencontrer le mardi 7 novembre 2022 à Paris ma sœur et amie Madame Aminata Touré dite Mimi. Nous avons comme d’habitude, partagé nos analyses et nos vues sur la situation de notre pays, de la région et du monde », a écrit Mankeur Ndiaye.