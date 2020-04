Rouge ou vert… Quels sont les critères de la carte des départements pour le déconfinement

Une première version de la carte des départements, placés en catégorie "verte" ou "rouge" en fonction de la diffusion du Covid-19, doit être présentée le 30 avril 2020

C’est l'esprit du partenariat entre élus locaux et acteurs de terrain qui nous permettra de piloter finement la maîtrise de la circulation du virus. Les départements seront verts ou rouges, mais il y aura partout une discussion intense et confiante pour adapter les mesures. pic.twitter.com/8A4rRtB7Vj — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 29, 2020

Une première version de la carte des départements, placés en catégorie "verte" ou "rouge" en fonction de la diffusion du Covid-19, doit être présentée jeudi 30 avril par le ministre de la Santé, Olivier Véran.Évoquée par le Premier ministre, Édouard Philippe lors de la présentation du plan de déconfinement, mardi à l'Assemblée nationale, cette carte vise à adapter le déconfinement "aux réalités locales" à partir d'une classification binaire du territoire, effectuée en fonction de critères établis par le ministère de la Santé et de Santé publique France.La catégorie "verte" témoigne d'une moindre circulation du coronavirus dans un département, passeport pour le déconfinement, à l'inverse de la catégorie "rouge" qui, elle, indique une circulation active du Covid-19."À compter de jeudi, le directeur général de la santé présentera tous les soirs la carte avec ces résultats", pour permettre aux départements de se préparer, avait précisé le chef du gouvernement, mardi devant les députés.Cette carte pourra ensuite évoluer tous les jours, avant d'être "cristallisée" le 7 mai, chaque département étant alors fixé sur la catégorie "rouge" ou "verte" dans laquelle il sera classé après le 11 mai.Le premier critère pris en considération pour l'élaboration de cette carte sera "le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de sept jours", une des données qui permet d'évaluer si le virus circule toujours activement.Sera ensuite prise en compte la tension des capacités hospitalières, évaluée au niveau régional. Il s'agira ici d'étudier, en fonction du taux d'utilisation des lits de réanimation et soins intensifs, "la capacité du système hospitalier à s'être remis de cette première vague", a précisé Édouard Philippe mercredi, au cours de la séance des questions au gouvernement.Enfin, le troisième et dernier critère reposera sur le niveau de préparation de chaque territoire pour pouvoir tester tous les patients présentant des symptômes et détecter les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés de coronavirus, condition sine qua non pour éviter une reprise trop rapide de l'épidémie.Pour cela, le Premier ministre vise une capacité d'"au moins" 700 000 tests virologiques par semaine au plan national à partir du 11 mai, pour couvrir les besoins.Si le déconfinement prendra "une forme plus stricte" dans les départements classés "rouge", "il y a […] une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouge", a reconnu le chef du gouvernement, mercredi.La veille, lors de la présentation de la stratégie de déconfinement, celui-ci avait également annoncé le retour des élèves au collège, à partir du 18 mai, ainsi que la réouverture des parcs et jardins aux "départements où la circulation du virus est très faible".La classification des départements en rouge ou en vert servira aussi de guide aux autorités locales (préfectures, rectorats, maires) pour prendre leurs décisions, notamment au sujet de la réouverture des écoles primaires, a-t-il précisé mercredi.