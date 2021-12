Royaume-Uni : David Frost, négociateur du Brexit, claque la porte du gouvernement Johnson

Un allié clé du Premier ministre britannique a démissionné, révèle le Mail on Sunday ce samedi 18 décembre. Une information confirmée ensuite par David Frost. Désormais ex-ministre du Brexit, il était devenu un expert des négociations avec l’Union européenne. Son départ est un énième coup dur pour Boris Johnson, dont l'autorité est de plus en plus fragilisé.



David Frost se dit « désillusionné » par les orientations du gouvernement britannique, selon une source gouvernementale de haut niveau. Il a envoyé sa démission la semaine dernière. Le journal Mail on Sunday a révélé l'information dans la soirée de ce samedi. Le chef du gouvernement Boris Johnson avait convaincu David Frost d’attendre janvier pour partir.



Ce samedi soir, les services du Premier ministre ont confirmé cette démission du secrétaire d'État chargé du Brexit, en publiant la lettre de ce dernier et la réponse du chef du gouvernement. Déplorant la fuite dans la presse de l'information, David Frost y annonce sa démission avec « effet immédiat » et évoque ses inquiétudes quant à la « direction » que prend actuellement le gouvernement.





En début de semaine, au Royaume-Uni, un passe sanitaire a été voté pour la première fois pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et plus particulièrement contre la propagation du variant Omicron. Ce fut la mesure de trop pour David Frost. Une centaine de députés conservateurs s’y sont opposés, faisant subir à Boris Johnson la plus grande rébellion de son mandat de Premier ministre. Le locataire du 10 Downing Street n'avait encore jamais fait face à une défiance aussi marquée dans son propre camp.