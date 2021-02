Rupture d'un glacier en Inde: le bilan grimpe à 18 morts et 200 disparus

Rupture de Glacier en Inde, le bilan grimpe

Au moins 18 personnes sont mortes et 200 restent portées disparues dans le Nord de l’Inde selon un nouveau bilan lundi au lendemain d’une crue subite attribuée à la rupture d’un glacier de l’Himalaya. Les recherches ont repris dès le lever du jour lundi, avec 200 sauveteurs mobilisés, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police de la frontière indo-tibétaine (ITBP).





Au moins 200 personnes sont portées disparues et 18 corps ont été retrouvés, a déclaré à la presse le Premier ministre de l’État de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat. La plupart des disparus travaillaient dans deux centrales électriques sur le barrage de Richiganga. Certains sont restés coincés dans deux tunnels obstrués par les flots, la boue et des rochers.





Douze personnes ont été secourues dimanche dans l’un d’eux, mais il en reste 25 à 35 coincées dans le deuxième, a précisé à l’AFP Piyoosh Rautela, responsable de l’aide aux victimes de catastrophes dans l’Uttarakhand. Des difficultés techniques entravaient les opérations de sauvetage dans le tunnel mais 90 m à l’intérieur ont déjà été déblayés et sont accessibles, selon Vivek Kumar Pandey, un autre responsable local.





“Il semble qu’environ 100 mètres de débris à l’intérieur du tunnel doivent encore être dégagés”, a-t-il ajouté. Des chiens renifleurs ont été déployés. L’énorme masse d’eau a dévasté la vallée de la rivière Dhauliganga, détruisant tout sur son passage, submergeant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts, selon les images prises par des habitants terrifiés.





Phénomène de vidange brutale d’un lac glaciaire

Des habitants de la région ont aussi été emportés par les eaux alors qu’ils s’occupaient de leur bétail, d’après les autorités. Situé dans le massif de l’Himalaya, l’Uttarakhand est un Etat indien où débute le cours du Gange dont la rivière Dhauliganga est un confluent.