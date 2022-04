Russie : Gazprom suspend l’exportation de gaz vers la Pologne et la Bulgarie

Exportation du Gaz russe de la Pologne vers la Bulgarie

Après la mise en garde, la sanction. Ce mardi 26 avril, la société russe spécialisée dans la production et la distribution de Gaz, Gazprom, avait notifié à ses partenaires polonais (PGNiG) et Bulgare (Bulgargaz), tous deux exerçant dans la distribution de gaz dans leur pays, des nouvelles modalités de paiement. La compagnie russe leur signifiait que les redevances se règleraient désormais en roubles. Un procédé que PGNiG et Bulgargaz ne semblaient pas affectionner puisque qu’au soir du 26 avril, échéancier du mois d’avril, Gazprom n’avait pas reçu leurs paiements.





Conséquence, ce mercredi 27 avril, la société russe a pris une décision drastique à l’égard des deux Etats. « Dans ce cadre, Gazprom Export a notifié à Bulgargaz et PGNiG la suspension des livraisons de gaz à partir du 27 avril jusqu'à ce que les paiements soient effectués selon la procédure prévue par le décret », lit-on dans le communiqué publié sur leur compte twitter ce mercredi. Une sentence lourde de conséquence pour ces pays à en croire leur niveau de dépendance vis-à-vis de la Russie. En Pologne, le gaz russe couvrait près de 50% des besoins nationaux. Un chiffre largement supérieur côté bulgare. En effet, le pays des Balkans dépend à 90% du gaz russe.





Face à cette situation, les autorités des Etats impactés ne veulent pas céder à la panique. La Pologne a précisé que ses réserves de gaz sont pleines à 76%. Un stockage qui devrait leur permettre de tenir avant la création d’un gazoduc en octobre devant les relier à la Norvège. Par ailleurs, le gouvernement polonais a évoqué le recours au gaz naturel liquefié (GNL) grâce à un terminal d’exportation terrestre.





Côté bulgare, où cette interruption à l’effet d’un coup de massue, les autorités affirment « des actions pour trouver des arrangements alternatifs pour la fourniture de gaz naturel et faire face à la situation » sont en gestation en attendant d’établir une connexion avec la Grèce.





Ur sula Von der Leyen : « C'est injustifié et inacceptable »





Suite à cette décision unilatérale, la commission européenne, par sa présidente Ursula Von der Leyen, a réagi via un communiqué. « L'annonce par Gazprom de l'arrêt unilatéral de la livraison de gaz aux clients en Europe est une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage », déclare d’emblée la commission en qualifiant cette décision "d'injustifiée" et "d'inacceptable".





Annonçant qu’une réunion de coordination du gaz a lieu en ce moment, Ursula Von der Leyen a assuré que les Etats européens s’attendaient à ce cas de figure.