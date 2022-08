Seize morts et 21 blessés dans un terrible accident de la route en Turquie

Seize personnes ont été tuées et 21 autres blessées samedi sur une autoroute du sud-est de la Turquie dans un accident impliquant une ambulance et un autocar, a annoncé le gouverneur de la province de Gaziantep, Davut Gül.



Le gouverneur avait auparavant fait état de 15 morts “dans l’accident impliquant un autocar, une équipe de secours et une ambulance (...) sur l’autoroute entre Gaziantep et Nizip”.



Selon l’agence de presse turque DHA, une ambulance, un camion de pompiers et un véhicule d’une équipe de journalistes - qui s’étaient rendus sur le lieu d’un accident - ont été heurtés de plein fouet par un autocar circulant sur la même autoroute.



Quatre secouristes, trois pompiers et deux journalistes de l’agence de presse turque Ilhas figurent parmi les 16 morts, selon les médias locaux.



Vingt-deux autres personnes ont été blessées.



Des images diffusées par l’agence DHA et la télévision TRT montraient l’arrière d’une ambulance partiellement déchiquetée ainsi que l’autocar impliqué dans l’accident, couché sur un flanc et à l’avant éventré.