Selon le Pentagone, les soldats russes souffrent de pénuries alimentaires et sabotent leurs propres véhicules

Les russes soufrent de pénurie de nourriture

Les troupes russes actives dans l’invasion de l’Ukraine ont des difficultés à fournir de la nourriture à leurs soldats. C’est ce qu’affirme un représentant du ministère américain de la Défense. Selon ce dernier, certaines troupes russes en Ukraine se sont rendues en masse ou ont saboté leurs propres véhicules pour éviter les combats.





L’invasion de l’Ukraine par les Russes a été plus lente que prévu. Les Russes ne sont pas seulement confrontés à des problèmes logistiques, mais la résistance des forces ukrainiennes est également plus importante que ce qu’ils avaient prévu. “Il y a (...) des signes qu’ils ont des problèmes pour approvisionner leurs troupes et qu’ils ne manquent pas seulement d’essence, mais aussi de nourriture”, a déclaré le représentant du Pentagone.





Selon le Pentagone, il y a des indications “que le moral est en train de baisser parmi certaines unités, parce qu’elles ne s’attendaient pas à ce que la résistance soit si grande”. Le représentant a souligné que les Russes pourraient décider de faire une sorte de pause pour se regrouper et reconsidérer leur stratégie. Il a souligné que les troupes russes s’adapteraient certainement et tenteraient de relever les défis. En outre, la Russie dispose de nombreuses ressources militaires.





Jeunes recrues mal formées et mal préparées

Selon les estimations américaines, plus de 80 % des troupes que la Russie avait rassemblées à la frontière se trouvent désormais en Ukraine. “Une proportion importante des troupes russes est constituée de jeunes conscrits qui sont mal formés et mal préparés à la guerre. Certains ont délibérément percé des trous dans les réservoirs de leurs véhicules, vraisemblablement pour éviter le combat”, a déclaré le représentant.