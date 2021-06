Sénégalais tués aux États-Unis : Les dépouilles arrivent aujourd’hui

Les dépouilles d’Abdoulaye Diallo, 24 ans et d’Abass Mbaye, 29 ans, sont attendus aujourd’hui lundi à Dakar.



Selon Les Échos, ils ont été abattus, dimanche dernier, lors d'une fusillade, à Providence (États-Unis).



La levée du corps est prévue demain mardi et l’enterrement aura lieu le même jour au cimetière de Yoff.



À en croire le journal Plus de 8 millions Fcfa ont été récoltés pour le rapatriement des corps.