Sergueï Lavrov : «Nous voudrions mettre fin à cette guerre que l'Occident a préparée et déclenchée contre nous à travers l'Ukraine»

Fin de la guerre en Ukraine

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine. Cette initiative a coûté au pays de Vladimir Poutine une tonne de sanctions économiques et financières imposées par les puissances occidentales.





Dans une interview accordée à une chaîne d’information russe, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait part de la volonté de son pays de mettre un terme à ce conflit.





"Nous voudrions améliorer la situation le plus tôt possible et mettre fin à cette guerre que l'Occident a préparée et déclenchée contre nous à travers l'Ukraine", déclare-t-il en ajoutant que la protection de la vie des soldats et des civils est une priorité pour Moscou, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones de combat.





Sur de possibles négociations avec l'Occident, Lavrov a déclaré que "Moscou n'a aucune intention de tenir des pourparlers avec l'Occident", d'autant plus que les politiciens occidentaux "ont souligné à maintes reprises que la sécurité en Europe doit être construite contre la Russie".