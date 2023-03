Sharon Stone a perdu la moitié de sa fortune "à cause de problèmes bancaires"

L'actrice de 65 ans a fait cette déclaration lors d'une soirée caritative pour le cancer du sein, qui avait lieu quelques jours après les faillites récentes de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank."Je viens juste de perdre la moitié de mon argent à cause de problèmes bancaires et pourtant je suis là", a-t-elle déclaré en pleurs jeudi dernier lors du Women’s Cancer Research Fund.







Elle a également demandé aux invités présents dans la salle de faire des dons pour la lutte contre le cancer. "Ce n'est pas une période facile."Cette déclaration de Sharon Stone - dont la fortune personnelle est estimée à 50 millions de dollars - intervient quelques jours seulement les deux faillites bancaires les plus importantes depuis celle de la Washington Mutual Bank en 2008.





"Il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire, mais je sais écrire un chèque", a-t-elle insisté, selon le site Entertainment Tonight. "Et de nos jours, c'est une forme de courage, parce que je sais ce qui se passe.





Sharon Stone a été récompensée au cours de cette soirée pour ses actions contre le cancer du sein. L'actrice a aussi rendu hommage lors de cet événement à son frère Patrick Stone, mort récemment à l'âge de 57 ans.