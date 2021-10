Sophie Wilmès aura bien une entrevue avec son collègue rwandais Biruta

Entrevue entre Sophie Wilmes et Biruta

Une entrevue bilatérale est programmée mercredi matin à Kigali entre la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et son homologue rwandais Vincent Biruta, a-t-on appris mardi de source diplomatique.

Bruxelles et Kigali vivent un moment de tension diplomatique depuis la condamnation, le 20 septembre dernier, à 25 ans de prison, de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier belgo-rwandais dont l’histoire a inspiré le film “Hotel Rwanda”, et qui est devenu un féroce critique du président Paul Kagame.

Connu pour avoir permis le sauvetage de plus d’un millier de personnes durant le génocide de 1994, M. Rusesabagina, 67 ans, a été reconnu coupable “d’avoir fondé et d’appartenir” au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.





Arrêté dans des circonstances troubles, à la descente d’un avion qu’il pensait être à destination du Burundi, M. Rusesabagina “n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable, particulièrement en ce qui concerne les droits de la défense”, avait dénoncé Mme Wilmès, de même que les États-Unis où l’intéressé vivait aussi.









Le Rwanda avait répliqué en annulant une rencontre bilatérale avec Mme Wilmès prévue en marge de l’assemblée générale des Nations unies à New York, mais une rencontre avec l’ambassadeur du Rwanda à Bruxelles avait eu lieu quelques jours plus tard.





Entre-temps, le ministère public a annoncé qu’il irait en appel de la condamnation pour réclamer la perpétuité contre M. Rusesabagina.





Interpellé par le Parlement européen qui demande la libération de l’intéressé pour cause humanitaire, en raison de son état de santé mais “sans préjuger de sa culpabilité ou de son innocence”, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait demandé de “ne pas ignorer non plus les accusations graves portées contre l’accusé et l’ensemble des éléments de preuve portés par l’accusation, dont une grande partie ont été fournis par la coopération des autorités judiciaires d’un État membre”, sous-entendu la Belgique elle-même.