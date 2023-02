Sven Mary devient le nouvel avocat d'Eva Kaili

Sven Mary avocat de Eva Kaili, ex vice-président Parlement Europeen

Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, inculpée dans l'enquête pour corruption au Parlement européen et incarcérée depuis le 9 décembre, vient de changer d'avocat belge. Elle s'est désormais adjoint les services de l'avocat pénaliste Sven Mary, a déclaré ce dernier à Belga, confirmant une information de La Dernière Heure lundi. Me Mary a affirmé qu'il ne fera pas de commentaire avant jeudi, jour de la comparution de sa cliente devant la chambre du conseil de Bruxelles.





Eva Kaili a été interpellée le 9 décembre dernier, au même titre que son père, son compagnon, Francesco Giorgi, l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca ainsi que le syndicaliste Luca Visentini. Le père d'Eva Kaili et Luca Visentini ont été libérés après audition, mais Eva Kaili, Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri et Nicolo Figa-Talamanca ont été placés sous mandat d'arrêt. Les trois premiers se trouvent toujours en détention préventive, tandis que Figa-Talamanca a été remis en liberté.





Depuis samedi, l'eurodéputé belge Marc Tarabella est également inculpé dans cette affaire et placé sous mandat d'arrêt. Panzeri, qui a entretemps obtenu le statut de repenti et s'est ainsi engagé à collaborer activement à l'enquête, a déclaré avoir remis une enveloppe d'un montant de 140.000 euros en liquide à Tarabella pour qu'il appuie des positions en faveur du Qatar. L'eurodéputé conteste avoir été corrompu.





Quant à Eva Kaili, elle nie par ailleurs toute implication dans de tels faits de corruption.