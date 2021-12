Tensions Russie-Ukraine : Washington insatisfait des demandes de Moscou

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine restent un sujet sensible à Washington. Vendredi 17 décembre, Moscou a dévoilé ses demandes pour une désescalade. Des exigences parmi lesquelles beaucoup sont inacceptables, estime Washington.



Officiellement, les Américains préfèrent attendre avant de répondre. Les seuls commentaires sont donc faits sous le sceau de l’anonymat, signe que les diplomates de Washington veulent rester prudents et éviter une escalade.





Mais si les membres de l’administration Biden se disent prêts à discuter, ils estiment que de nombreuses demandes russes sont inacceptables. « Les États-Unis ne comprometteront pas la sécurité des pays européens », a précisé un haut responsable. En effet, Moscou demande notamment le retrait de toutes les installations militaires de l’Otan mises en place après 1997 dans les pays d’Europe de l’Est.