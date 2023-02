TIKTOK: LA MAISON BLANCHE ORDONNE AUX AGENCES FÉDÉRALES AMÉRICAINES DE BANNIR L'APPLICATION DE LEURS APPAREILS

La Maison Blanche donne trente jours à toutes les agences fédérales du pays pour s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéos TikTok.







Vers la fin de TikTok aux États-Unis? La Maison Blanche a ordonné ce lundi aux agences fédérales du pays de ne plus utiliser TikTok. Elles devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéos sous 30 jours, a ordonné lundi le Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche (OMB).







Quelques heures plus tôt, le gouvernement canadien annonçait qu'il allait bannir l'application TikTok des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel à compter de mardi, évoquant "un niveau de risque inacceptable" pour la vie privée et la sécurité.