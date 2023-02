Tir mortel d'Alec Baldwin : les parents de la victime portent plainte

Après avoir été inculqué d'homicide involontaire pour son tir mortel sur le tournage de «Rust», Alec Baldwin est maintenant visé par une plainte de la soeur et des parents de la victime.

Une "expérience terrible"





Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel sur le tournage du film «Rust», est visé par une plainte de la part des parents ukrainiens et de la soeur de la victime, a annoncé jeudi 9 février l'avocate de la famille, Gloria Allred. Le 21 octobre 2021, le tournage du long-métrage, qui s'était tenu dans un ranch du Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis), avait viré au drame quand l'acteur américain avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.





Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et eu un fort retentissement, déclenchant des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux, où la présence de munitions réelles est en théorie déjà interdite. Le comédien de 64 ans est actuellement poursuivi au pénal par la justice du Nouveau-Mexique pour homicide involontaire et risque une peine de prison, tout comme l'armurière du film Hannah Gutierrez-Reed. Séparément, la famille ukrainienne de Mme Hutchins a décidé de porter plainte au civil contre l'acteur et la production du film, basée en Californie, devant un tribunal de Los Angeles, a expliqué leur avocate Gloria Allred.



«Halyna était la lumière de leur vie. (...) Pour nos trois clients, la perte tragique de leur fille et soeur est déchirante», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. «Mais en plus de cette tragédie, ils doivent tenter d'encaisser cette perte tout en vivant en Ukraine, au milieu de la guerre de (Vladimir) Poutine.» De son côté, Svetlana Zemko a déclaré dans une vidéo que perdre sa soeur «a été une expérience terrible». «Je crois qu'abandonner et laisser cela impuni est inacceptable.»



Alec Baldwin, notamment connu pour son rôle dans la série «30 Rock», a toujours clamé son innocence. Selon lui, on lui avait assuré que son arme était inoffensive, et il nie avoir appuyé sur la détente. Une affirmation mise en doute par de nombreux experts. En octobre dernier, l'acteur avait annoncé avoir trouvé un accord mettant fin aux poursuites judiciaires engagées au civil par le veuf de Halyna Hutchins, Matthew. Son montant n'avait pas été divulgué et la reprise du tournage de «Rust» avait été annoncé pour début 2023, avec Matthew Hutchins en tant que producteur exécutif.