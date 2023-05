Tory Lanez demande au juge de ne pas "ruiner sa vie"

Reconnu coupable fin 2022 pour avoir volontairement tiré sur Megan Thee Stallion lors d'une dispute, Tory Lanez faisait à nouveau face à la justice hier. Son audience portait cette fois sur la tenue d'un éventuel procès en appel. Et pour ça, le rappeur canadien n'a pas hésité à s'adresser directement au juge en charge de l'affaire dans l'espoir d'obtenir sa sympathie. C'est en tout cas ce que raconte sur Twitter Meghann Cuniff, l'une des journalistes chargées de couvrir l'affaire.



"Tory Lanez a parlé [au juge] avant qu'il ne soit menotté. "S'il vous plaît, ne gâchez pas ma vie. Je pourrais être votre fils. Je pourrais être votre frère" a déclaré Lanez. Il n'y a pas eu d'agitation. Un officier de police demandait à Lanez de se taire. [...] Herriford n'a rien répondu et Lanez a été conduit hors de la salle d'audience sans incident."



Pour mieux plaider sa cause, Tory Lanez a également fait appel à deux nouveaux avocats. Ces derniers auraient notamment affirmé au juge que l'ancien avocat du rappeur était "inefficace", rappelant que l'ADN de Tory n'avait pas été retrouvé sur l'arme ayant blessé Megan Thee Stallion. Un argument assez solide qui n'aura pas suffi, puisque la demande du procès en appel a finalement été rejetée.



Après cette annonce, Tory Lanez a directement été replacé en détention et attend désormais le verdict final de cette affaire. Pour rappel, il risque jusqu'à 22 ans de prison ainsi qu'une expulsion au Canada, son pays d'origine. Malgré tout, Tory continue de clamer son innocence.