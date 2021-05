Tragique accident de téléphérique en Italie: voici les quatorze victimes

Bilan de l'accident de Téléphérique en Italie

La chute d’une cabine de téléphérique a fait 14 morts dimanche à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie. La plupart des personnes ont été tuées sur le coup, selon les autorités. Deux autres enfants ont été emmenés à l’hôpital, grièvement blessés. L’un d’entre eux a succombé à ses blessures. Voici les quatorze victimes de ce tragique accident.

À Stresa, les habitants sont encore sous le choc. Une étudiante de 27 ans a déclaré qu’elle avait pris le téléphérique pour gravir le Mottarone, une montagne de 1.491 mètres offrant une vue fabuleuse, une heure avant l’accident. “Nous n’avons rien remarqué concernant une éventuelle panne”, précise-t-elle. Selon un restaurateur local, le téléphérique est bien entretenu. “Beaucoup d’argent a été investi à ce niveau.” Pourtant, hier, un tragique accident a bien eu lieu.





L’accident s’est produit vers 12H30 (10H30 GMT) à 100 mètres de la dernière station d’altitude du téléphérique. Il serait dû à la rupture d’un câble sur la partie la plus haute du parcours. La cabine transportait 15 personnes.





Parmi les 14 personnes tuées, on compte des Italiens et des étrangers. Cinq familles ont été particulièrement touchées. Un enfant de neuf ans, dont l’identité n’est pas encore connue, est décédé à l’hôpital.





La plus jeune victime

La plus jeune victime, Tom Biran, n’avait que deux ans. Ses parents, Amit Biran (30 ans) et Tal Palega (26 ans), tous deux nés en Israël, mais vivant à Pavie, sont également morts dans l’accident. Les arrière-grands-parents israéliens du petit Tom, Itshak Cohen (82 ans) et sa femme Barbara Cohen Konisky (70 ans), étaient également présents dans la cabine. Ils étaient arrivés à Pavie il y a quelques jours pour rendre visite à leur famille. Le petit frère de Tom est dans un état critique à l’hôpital, selon certains médias italiens.





Couple fiancé

L’Italienne Serena Cosntino (27 ans), originaire de Diamante, avait pris le téléphérique avec son fiancé iranien Mohammadreza Shahaisavandi (23 ans). Serena avait fêté son anniversaire le 4 mai.





Futurs mariés

Silvia Malnati (27 ans) et Alessandro Merlo (29 ans) étaient originaires de Varèse et étaient ensemble depuis dix ans. Ils étaient sur le point de se marier. Ils adoraient la nature, la mer et la montagne.

Dernier SMS

Roberta Pistolato (40 ans) et Angelo Vito Gasparro (45 ans) étaient un couple marié. Ils vivaient à Piacentino, mais étaient originaires de Bari. Ils sont allés au Lac Majeur pour fêter l’anniversaire de Roberta. À 11 heures, l’épouse envoie un dernier SMS à sa sœur: “Nous allons prendre le téléphérique”.





Famille

Vittorio Zorloni (54 ans) et Elisabetta Persanini (38 ans) font également partie des victimes. On ignore encore si le fils d’Elisabetta, Mattia, âgé de six ans, est décédé dans l’accident ou s’il est toujours hospitalisé.