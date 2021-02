Trois ans et demi de prison requis à l’encontre d’Alexeï Navalny

Alexei Navalny, Opposant Russe toujours en détention

Les procureurs russes ont requis mardi trois ans et demi de prison à l’encontre de l’opposant russe Alexeï Navalny pour violation de son contrôle judiciaire, selon l’agence DPA.

L’audience de l’opposant russe Alexeï Navalny pour violation de son contrôle judiciaire a commencé ce mardi dans un tribunal de Moscou. Les procureurs ont requis trois ans et demi de prison et réclament également une amende de 500.000 roubles (5.467 euros).

120 interpellations devant le tribunal

Au moins 120 interpellations ont été rapportées à l’extérieur du tribunal où se déroule l’audience. Selon un journaliste de DPA, ces arrestations sont violentes et aléatoires. Alexeï Navalny est incarcéré depuis le 17 janvier et son retour de convalescence après un empoisonnement dont il accuse le Kremlin.





“Faire peur à des millions” de Russes

Alexeï Navalny a dénoncé son audition devant la justice mardi comme une tentative “de faire peur à des millions” de Russes et lancé un réquisitoire contre Vladimir Poutine. “Le plus important dans ce procès est de faire peur à une quantité énorme de gens. On en emprisonne un pour faire peur à des millions”, a proclamé l’opposant.

“Une bêtise”: Moscou met en garde l’UE

Le Kremlin espère que l'Union européenne ne fera pas la "bêtise" de conditionner l'avenir de sa relation avec la Russie au sort de l'opposant incarcéré Alexeï Navalny. "Nous espérons que personne ne fera la bêtise de lier la perspective des relations Russie-UE (au sort) d'un résident d'un centre de détention", a déclaré à la presse le porte-parole Dmitri Peskov, à quelques jours d'une visite du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. L’Union européenne a dénoncé la répression du chef de l’opposition et de ses partisans. "Si (le diplomate européen) est le porteur d'un message dur, notre ministre (Sergueï Lavrov) lui répondra tout aussi durement", a-t-il dit.





Borrel ne pourra sans doute pas rencontrer Navalny

M. Borrell a réclamé de voir M. Navalny, incarcéré depuis le 17 janvier et son retour de convalescence après un empoisonnement dont il accuse le Kremlin. M. Peskov a indiqué que cette question relève "des enquêteurs, des juges", mais qu'étant "ni un membre de la famille, ni un proche, sur quelle base une telle visite pourrait-elle avoir lieu?".





Nouvelles sanctions contre Moscou?

Plusieurs pays européens ont évoqué la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou, en particulier après la répression brutale deux week-ends de suite de manifestations de soutien à l'opposant incarcéré le 17 janvier. Il comparaît en outre mardi, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire et risque en conséquence plus de deux ans de prison.





Empoisonnement présumé de Navalny

L'UE a déjà sanctionné de hauts responsables russes en lien avec l'empoisonnement de M. Navalny. Plusieurs laboratoires européens ont identifié le poison comme une substance neurotoxique soviétique de type Novitchok. La Russie estime qu'aucune preuve d'empoisonnement n'existe.