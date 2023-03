Trois hommes condamnés pour l'assassinat du rappeur américain XXXTentacion

Trois hommes ont été reconnus coupables lundi par un jury populaire du meurtre du rappeur américain XXXTentacion après plus d'une semaine de délibérations en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.



Âgée d'à peine 20 ans, la star du rap avait été abattue de jour en pleine rue en juin 2018 à Deerfield Beach, une ville au nord de Miami. Un sac de luxe avait été volé dans sa voiture.



Dedrick Williams, 26 ans, Trayvon Newsome, 24 ans, et Michael Boatwright, 28 ans, ont été reconnus coupables d'assassinat et de vol à main armé par le jury d'un tribunal de Fort Lauderdale.



Les trois hommes comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 5 avril pour connaître leur peine. Ils encourent la prison à perpétuité.



Considéré comme l'un des fers de lance de la nouvelle génération du hip-hop américain, XXXTentacion a accédé à la célébrité en publiant ses morceaux sur la plateforme SoundCloud. Sa musique, très sombre et aux sonorités étouffées, évoquait souvent sa dépression et son passé de criminel.



Son second album studio, "?," avait pris, dès sa sortie en mars 2018 et sans aucune promotion traditionnelle, la première place du classement de Billboard.



Il était au centre de polémiques en raison des violences dans lesquelles il était impliqué.



Déjà condamné pour agression, Jahseh Onfroy - son vrai nom - attendait, en pleine vague #MeToo, son procès dans une affaire où il était accusé d'avoir battu son ancienne petite amie, enceinte.