Trump aurait discuté d'une grâce préventive de ses trois enfants

Le président sortant américain Donald Trump aurait discuté la possibilité d'user de son pouvoir de grâce préventivement pour ses trois enfants adultes, son gendre Jared Kushner et son avocat personnel Rudy Guiliani, rapporte le New York Times mardi 1er décembre.







Parallèlement, NBC News a révélé dans le même temps que les enquêteurs fédéraux ont ouvert une enquête sur l'existence d'un stratagème visant à faire obtenir à des personnalités une grâce présidentielle en échange de pots-de-vin, selon des documents rendus publics par la Cour fédérale. Les documents fortement expurgés révélés mardi ne nomment ni les personnes impliquées ni le président Donald Trump. Ils n'indiquent pas non plus si des fonctionnaires de la Maison Blanche avaient connaissance du système. Le ministère de la Justice a plus tard indiqué qu'aucun officiel ou membre du gouvernement n'était impliqué.