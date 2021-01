Trump quittera Washington mercredi matin avant l'investiture de Biden

Donald Trump, qui avait annoncé il y a plusieurs jours qu’il n’assisterait pas à la prestation de serment de Joe Biden, s’envolera pour son club de Mar-a-Lago en Floride où il a l’intention de s’installer. Après avoir pendant plus de deux mois refusé de reconnaître sa défaite lors de l’élection du 3 novembre, Donald Trump a fini par promettre il y a quelques jours une transition sans accroc, mais il n’a jamais félicité Joe Biden.L’équipe de Joe Biden et la maire de Washington, Muriel Bowser, ont demandé à la population américaine d’éviter le centre de Washington et de suivre la cérémonie d’investiture en ligne ou à la télévision.Plus de deux tiers des Américains souhaitent voir Donald Trump quitter la vie publique après la fin de son mandat le 20 janvier, ressort-il vendredi d’une enquête menée sur quatre jours à partir du 8 janvier par l’institut Pew Research Center. La cote de popularité du président sortant a chuté à 29% alors qu’un nombre croissant de ses partisans s’estiment mécontents de son comportement depuis l’élection présidentielle de novembre.Si la destitution de Donald Trump avant la fin de son mandat la semaine prochaine n’est que faiblement soutenue, l’assaut sur le Capitole du 6 janvier, qui a fait plusieurs morts, a fait chuter la cote de popularité du président républicain. Donald Trump a depuis été mis en accusation par la Chambre des représentants pour “incitation à l’insurrection”.Seul un quart des sondés estime que le président n’est pas responsable des scènes de violence survenues au cours de l’insurrection à Washington. L’enquête révèle également que 64% des sondés se disent satisfaits de la gestion de la transition par le président élu Joe Biden depuis novembre.