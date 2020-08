Tunisie – France : Gisèle Halimi bientôt au Panthéon ?

À la demande d’une association franco-tunisienne, qui a adressé une lettre au président Emmanuel Macron, les cendres de l’avocate et figure féministe Gisèle Halimi pourraient être transférées au Panthéon à Paris.





L’Association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie a envoyé une demande à Emmanuel Macron pour que les cendres de l’avocate et figure féministe Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet, soient transférées au Panthéon.





« Parce qu’aux Grandes Femmes, la Patrie (est) reconnaissante, nous vous appelons, monsieur le président de la République, à examiner la possibilité de faire entrer les cendres de Gisèle Halimi au Panthéon », peut-on lire dans le courrier.





L’association souhaite que « l’empreinte de cette grande femme » soit « inscrite à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire de France ».





Grande figure du combat pour la liberté et le féminisme





Née à La Goulette, près de Tunis, Gisèle Halimi, inlassable combattante pour la cause des femmes et le droit à l’avortement et figure de la cause anti-coloniale, s’est éteinte le 28 juillet à Paris, à l’âge de 93 ans.