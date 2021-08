Tunisie : Un «Modou-Modou» chute d’un hangar et se retrouve avec une double fracture

Ça s'est passé en Tunisie. un «Modou-Modou» a fait une chute d’une vingtaine de mètres et s’est retrouvé avec une double fracture à la cuisse et au niveau de la cheville. Selon nos confrères de Tuniscope.com repris par Rewmi Quotidien, le Sénégalais travaillait dans un hangar appartenant à un Tunisien.



«Dimanche, un de nos frères est tombé d’une hauteur de 25 mètres. Depuis, nous appelons nos autorités. La victime est à l’hôpital, nous avons fait des efforts en se cotisant. 570 Dinar, en plus de la participation du propriétaire du hangar. Il a accepté de donner la moitié des frais et nous allons prendre en charge l’autre moitié», a expliqué Meïssa Guèye de l’Association des migrants sénégalais de Zarzis en Tunisie.