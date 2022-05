Ukraine: Le "sang juif d'Hitler" évoqué par Sergueï Lavrov fâche Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères a convoqué son homologue russe après des propos "scandaleux, impardonnables et constituant une horrible erreur historique”.





Une outrance de trop. Le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid a fustigé ce lundi 2 mai les propos de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui avait affirmé qu’Hitler “avait du sang juif”, et convoqué dans la foulée l’ambassadeur russe pour obtenir des “clarifications”.



Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février, l’Etat hébreu a tenté de maintenir un équilibre délicat entre Kiev et Moscou, mais les propos dimanche de Sergueï Lavrov sur une chaîne italienne ont suscité l’indignation.





Le président ukrainien Volodymyr “Zelensky fait valoir cet argument: comment le nazisme peut-il être présent (en Ukraine) s’il est lui-même juif”, a déclaré Sergueï Lavrov, dont les propos ont été retranscrits sur le site de son ministère. Avant d’ajouter: “Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif”.