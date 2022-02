Ukraine vs Russie : La guerre est lancée

"J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale". La déclaration est du président russe Vladimir Poutine tôt le matin à la télévision. Depuis, les opérations ont démarré à l’aube en Ukraine. Des explosions ont été entendues dans certaines villes comme Kramatorsk, Kharkiv ou Odessa, selon plusieurs médias. Poutine explique sa décision par l’appel à l’aide qu’il a reçu de ‘’républiques’’ que Kiev considère comme des séparatistes ukrainiens.



Sitôt la guerre par les armes a démarré qu’une bataille médiatique s’en est suivie. Le président ukrainien a demandé à son armée ‘’d’infliger le maximum de pertes’’ à ses adversaires. Quelque temps après, l'état-major de l'armée ukrainienne annonce que "cinq avions et un hélicoptère de l'agresseur ont été abattus’’.



De son côté, Moscou affirme avoir atteint les bases de l’armée ukrainienne. "L'infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service. Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites", soutient le ministère russe des Affaires étrangères.



Kiev annonce à son tour que « près de 50 occupants russes ont été liquidés près de la localité de Chtchastia ». A noter toutefois que le terme occupant peut désigner à la fois les militaires russes ou les séparatistes ukrainiens pro-russes.



Depuis le lancement de cette opération, les réactions se multiplient. L’Union européenne promet que le Kremlin rendra des comptes. « Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie. Nous tiendrons le Kremlin responsable », a tweeté Charles Michel.