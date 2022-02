Un ado “oublié” sur une aire d’autoroute en France

Un ado retrouvé sur une aire de l'autoroute en France

Le jeune garçon, âgé de 14 ans, a été oublié par ses parents sur une aire d’autoroute. Les gendarmes ont réussi à les retrouver, relate France Bleu.





Les faits ont eu lieu ce samedi 5 février vers 18h30 sur une aire de l’autoroute A9, à hauteur de Roquemaure, dans le département du Gard. Le jeune garçon a été pris en charge par la gendarmerie.





Ses parents se n’étaient manifestement pas rendu compte que l’adolescent n’était pas remonté à bord du véhicule au terme de la pause. Ils avaient en effet repris la route vers Montpellier.