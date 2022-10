Un allié de Bolsonaro interrompt sa visite dans une favela après une fusillade: “Une intimidation”

L'ex-ministre brésilien Tarcisio de Freitas, candidat bolsonariste au poste de gouverneur de Sao Paulo

L'ex-ministre brésilien Tarcisio de Freitas, candidat bolsonariste au poste de gouverneur de Sao Paulo, a dû interrompre lundi une visite dans une favela en raison d'une fusillade, et une enquête a été ouverte pour déterminer s'il était ou non la cible des tirs.





"À mon avis, c'était une intimidation, un message clair de la part du crime organisé pour dire: vous n'êtes pas les bienvenus ici", a déclaré en conférence de presse cet ancien ministre des Infrastructures du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Il a raconté avoir entendu des rafales de balles pendant une visite à un projet social de pôle universitaire à Paraisopolis, une des favelas les plus peuplées de São Paulo, où vivent plus de 100.000 habitants. M. De Freitas a expliqué que son équipe de sécurité lui a rapporté la présence de motards qui "rôdaient autour du bâtiment, prenaient des photos et sont revenus plus tard avec des armes".





“Aucune hypothèse écartée”





"Aucune hypothèse n'a été écartée", a déclaré pour sa part le secrétaire à la Sécurité de l'Etat de São Paulo, Joao Camilo Pires, précisant que la fusillade avait eu lieu à "50 ou 100 mètres" du lieu où se trouvait le candidat et son équipe.





Un suspect tué par la police

Des images publiées dans les médias brésiliens montrent M. de Freitas et son équipe accroupis à l'intérieur d'un bâtiment pour se protéger des tirs. Ils ont ensuite été évacués et personne n'a été blessé. Un suspect de 27 ans a en revanche été tué après un échange de tirs avec la police. "Peut-être que les assaillants ont réagi à la forte présence policière (due à la visite du candidat), ou alors, il s'agissait d'une intimidation, nous enquêtons sur le sujet", a assuré M. Pires.





Réaction de Jair Bolsonaro





Le président Bolsonaro a réagi dans la foulée, depuis sa résidence du Palais d'Alvorada, à Brasilia. "Nous ne disposons que d'informations préliminaires, je ne veux pas m'avancer. Mais ce qui s'est passé, que ce soit ou non (un attentat) contre lui (M. de Freitas), montre qu'il faut se préoccuper davantage des questions de sécurité", a déclaré le chef de l'Etat.





Un État riche très disputé

M. de Freitas, qui aspire à gouverner l'Etat le plus riche et le plus peuplé du Brésil, disputera le 30 octobre le second tour de l'élection face au candidat de gauche Fernando Haddad, du Parti des travailleurs (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva, adversaire de Jair Bolsonaro pour la présidentielle. L'ancien ministre était arrivé en tête du premier tour, le 2 octobre, contrairement à ce que prédisaient les sondages.





Campagne sous haute tension