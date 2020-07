Un Américain refuse de porter le masque et meurt du Covid peu après

Un americain refuse de porter le masque et meurt de coronavirus

Un vétéran américain originaire de l’Ohio qui proclamait sur les réseaux sociaux ne pas porter de masque par conviction est mort du Covid-19 le 4 juillet dernier, rapporte le New York Post.

Richard “Rick” Rose, 37 ans, de Port Clinton, a servi dans l’armée américaine pendant neuf ans, notamment en Irak et en Afghanistan. Il est décédé à son domicile, selon son avis de décès disponible en ligne.

Le 28 avril dernier, cet internaute très actif sur Facebook avait indiqué sur le réseau social: “Laissez-moi clarifier les choses. Je n’achèterai pas de putain de masque”, a-t-il écrit, se félicitant d’avoir survécu “en ne croyant pas à ce foutu battage médiatique.”

Depuis sa mort, son message a été partagé plus de 19.000 fois. Cent-cinquante personnes l’ont commenté à ce jour. “Et maintenant vous êtes mort”, a écrit un internaute. “Je parie que votre famille aurait aimé que vous portiez un masque... ”





“Sélection naturelle, RIP”, a lancé un autre.





“Quelqu’un est décédé et nous devrions avoir de la compassion pour cela”

“Rick se fait massacrer en ligne en ce moment pour sa décision de ne pas porter de masque et ce n’est pas bien”, a déclaré son ami Nick Conley à une chaîne locale. “Nous devrions toujours faire preuve de compassion, que nous soyons d’accord ou non avec les croyances de quelqu’un. Quelqu’un est décédé et nous devrions avoir de la compassion pour cela.”





Trois jours avant sa mort, Richard Rose avait expliqué sur Facebook qu’il avait été “très malade ces derniers jours”. Peu de temps après, il écrivait : “Eh bien, je suis officiellement en quarantaine pour les 14 prochains jours. Je viens d’être testé positif au Covid-19. Ça craint parce que je venais de commencer un nouveau travail!”





“Ce covid ça craint! Je suis tellement essoufflé rien qu’en restant assis”, précisait-il le lendemain.

Son dernier message date de la veille de sa mort, le 3 juillet: “Quand vous me verrez au ciel, ne vous chiez pas dessus, bande de connards qui jugez trop vite”