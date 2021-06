Un Belge condamné à 50 ans de prison pour avoir assassiné ses deux enfants lors d’un rituel

Un Belge condamné pour l'assassinat de leurs enfants

Le tribunal de Valence a condamné mercredi soir un ressortissant belge à 50 ans de prison pour l’assassinat de ses deux enfants en Espagne, relayent nos confrères de la Dernière Heure. Sa compagne espagnole a elle été condamnée à être internée en centre psychiatrique pour la même durée.





Les faits sont particulièrement sordides. Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, Amiel et Ixchel, âgés de trois ans et demi et six mois, sont décédés lors d’un rituel effectué par leurs parents, poussés par leurs croyances mystiques. Ces derniers, Gabriel Carvajal, un Bruxellois d’une trentaine d’années et sa compagne espagnole, Maria Gombau, organisaient des gardes de nuit pour éviter de voir leurs enfants être enlevés par une secte, détaille la DH.





Le père ayant convaincu sa compagne de se tourner vers les croyances mayas, le couple a décidé de les laver pour “purifier leurs âmes” et ensuite les tuer pour qu’ils puissent “se réincarner” dans un monde meilleur, afin de les protéger. Les enfants sont morts roués de coups et le crâne fracassé. Leur corps était couverts d’ecchymoses, enterrés dans le jardin du chalet que la famille occupait illégalement à Gordela, un village situé à quelques kilomètres de Valence. Il a fallu plusieurs heures à une centaine de policiers pour retrouver les corps des petites victimes.





La mère arrêtée alors qu’elle tentait de se cacher nue dans un tonneau

La nuit des faits, un voisin avait entendu des cris d’enfants en provenance de la propriété, dans laquelle on pouvait lire l’inscription “vous allez tous mourir” écrite à l’encre rouge. Le père a rapidement été interpellé. La mère a elle été arrêtée le lendemain matin, nue et hystérique, en train de se cacher dans un tonneau en plastique. Lors de son audition, l’homme s’est défendu en expliquant qu’il s’était couché après avoir fumé deux joints vers 22 heures et qu’il n’avait pas participé aux assassinats.





Tout au long du procès, les accusés se sont mutuellement incriminés et leurs défenses respectives ont demandé l’acquittement des deux. Après la lecture du jugement, l’avocat de Gabriel Carvajal avait demandé la peine minimale pour son client, tandis que l’avocat de Maria avait demandé à ce que cette dernière soit admise dans un centre psychiatrique.





L’avocat du père a fait appel

Mercredi, le tribunal de Valence a condamné Gabriel Carvajal à 25 ans de prison pour chaque assassinat, soit un total de 50 ans, avec une incarcération maximale de 40 ans, suivant ainsi le réquisitoire du ministère public. L’accusée, considérée comme irresponsable de ses actes aux moments des faits, a été condamnée à être internée dans une institution psychiatrique pendant, elle aussi, deux fois 25 ans, avec un maximum de 40 ans.