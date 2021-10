Un Belge retrouvé décapité à Madagascar, ses proches interpellés par la police

Un belge retrouvé mort décapité à Madagascar

L’épouse et les beaux-parents d’un Belge vivant à Madagascar ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir assassiné Richard S., 68 ans. Selon les médias locaux, la victime a été retrouvée par un joggeur: nue et décapitée, avec une jambe en moins.

Les Affaires étrangères sont au courant des faits et enquêtent sur cette affaire. Officiellement, le décès du Belge ne peut être confirmé pour l’instant. Il y a des problèmes d’identification en raison de la mutilation sévère.





Selon le journal La Vérité, le corps a été retrouvé à 6 heures du matin, mercredi 29 septembre, à Mahajanga, une ville dont la population est estimée à 150 000 habitants. Il était couché dans un fossé, recouvert d’un drap. La victime aurait été assassinée ailleurs. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le corps était déjà en état de décomposition.