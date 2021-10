Un chauffeur de bus sauve une femme qui tente de se suicider avec son fils

Un chauffeur sauve une femme et son fils d'une suicide

En Chine, un chauffeur de bus héroïque a sauvé une femme qui tentait de se suicider avec son fils.

Le chauffeur conduisait sur une route de Guangzhou, dans la province du Guangdong, le 21 octobre, lorsqu’il a aperçu la femme agissant bizarrement sur le bord de la route.





Des images poignantes montrent la femme en détresse portant son fils avant de tenter de sauter du pont Zhujiang. Le chauffeur de bus, Zhang, s’est arrêté et a sauté de son siège. Il a réussi à arrêter la femme avant qu’elle ne se lance depuis la rambarde du pont.





Des passagers inquiets ont ensuite aidé à faire monter le garçon et sa mère dans le bus.