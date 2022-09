Un Chinois retrouvé par “miracle” 17 jours après un séisme

Un chinois retrouvé 17jours après un séisme

Un Chinois qui avait soigné ses collègues blessés à la suite d'un séisme meurtrier et qui s'était ensuite perdu dans les montagnes a été retrouvé 17 jours plus tard, selon un média d'État.





Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé la province du Sichuan (sud-ouest) le 5 septembre. Le drame a fait au moins 93 morts et conduit au relogement d'urgence de milliers de personnes.





Un employé de la centrale hydroélectrique de Wandong, nommé Gan Yu, a été retrouvé mercredi par un villageois, a déclaré la radio nationale chinoise (CNR), qui a qualifié ce sauvetage de "miracle".





L'homme était en train de travailler avec son collègue Luo Yong quand le séisme est survenu. Ils sont restés sur place pour soigner leurs collègues blessés et empêcher les inondations en libérant l'eau du barrage. Les deux employés ont ensuite quitté la centrale, isolée, avant de parcourir environ 20 kilomètres.





Lunettes perdues

Mais Gan Yu, atteint de myopie sévère, avait perdu ses lunettes durant le séisme et avait du mal à se frayer un chemin dans les montagnes, selon CNR.





Lui et son collègue avaient désespérément tenté de faire signe à d'éventuels sauveteurs. "On avait enlevé nos vêtements. On les avait accrochés à des branches d'arbres qu'on agitait", a expliqué Luo Yong à CNR.





Les deux hommes ont finalement décidé que Gan Yu, en raison de sa myopie, resterait sur place, tandis que son collègue irait chercher de l'aide.





Luo Yong l'a aidé à construire un lit de fortune, fait de mousse et de feuilles de bambou, lui laissant quelques fruits sauvages à manger.





Les secouristes ont finalement retrouvé Luo Yong le 8 septembre. Mais lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à l'abri de Gan Yu le 11 septembre, ce dernier n'était déjà plus là.





Retrouvé allongé sous des arbres

En début de semaine, un habitant des environs est revenu dans son village situé près de la centrale hydroélectrique. Il a alors entendu parler des recherches.





Armé de sa connaissance du terrain, il a rejoint l'équipe de secours mercredi matin. Après seulement deux heures de marche, il a découvert Gan Yu, allongé sous des arbres.





Le malheureux a été transporté par avion dans un hôpital, où les médecins ont constaté qu'il souffrait de multiples fractures, selon la télévision publique CCTV.