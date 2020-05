Un chirurgien américain a reconnu tué sa femme quelques mois après leur mariage à Las Vegas

Ingolf Tuerk, un chirurgien reconnu de la région de Boston, a étranglé sa femme, Kathleen McLean, et jeté son corps lesté de pierres dans un étang près du domicile familial. Le meurtre survient après des mois de violences domestiques présumées.









Selon un rapport de la ville de Douvres, Ingolf aurait un jour étranglé sa femme si fort qu’elle en avait perdu connaissance. Le jour du drame, le couple a eu une dispute sous l’influence de l’alcool. Kathleen a frappé son mari à la tête avec un verre. Ingolf Tuerk a alors tué sa femme en l’étranglant. L’homme, qui dirigeait autrefois le service d’urologie d’un grand hôpital de Boston, a rapidement déduit qu’elle était morte. Il a mis son corps dans le coffre de la voiture et a roulé jusqu’à un étang voisin. Il a mis des pierres dans son pantalon et a jeté son corps dans l’eau.





Ingolf Tuerk, 58 ans, père de deux adolescents, et Kathleen McLeen, 13 ans de moins, se sont mariés en décembre dernier à Las Vegas. Ingolf s’est mis à boire en février, après avoir perdu son emploi. Il laissait sa frustration éclater de plus en plus souvent et s’en prenait agressivement à son épouse. Elle avait demandé une ordonnance de restriction ce mois-là.





Le couple s’était réconcilié au début du mois de mai. Kathleen avait dit qu’elle ne porterait pas plainte contre son mari. “Je me sens en sécurité et j’aimerais ramener ma famille à mon mari”, avait-elle écrit dans une déclaration. “Mon but est de sauver notre famille.”





Ingolf Tuerk est très connu dans le milieu médical américain. L’hôpital où il travaillait avait installé un panneau d’affichage avec sa photo le long d’une route connue du Massachusetts. Il était reconnu pour son travail en matière de chirurgie laparoscopique. En février, il avait été démis de ses fonctions au sein du Stewart Medical Group. Il n’avait ni vu ni traité de patients au cours de la dernière année. Il avait déjà eu des problèmes avec la justice: en novembre, il avait payé 150.000 dollars afin d’être lavé de plusieurs accusations de fraude. On lui reprochait d’avoir empoché de grosses sommes d’argent pour des interventions chirurgicales qui n’avaient jamais eu lieu.