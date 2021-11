Un enfant de 10 ans arrêté au volant d'une voiture volée après une course poursuite en France

Arrestation d'un enfant à bord d'un volant

Un enfant de 10 ans a été interpellé mardi à Marquette-lez-Lille (Nord) au volant d'une voiture volée après une course poursuite avec la police, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction départementale de la sécurité publique.





Selon cette source, le véhicule, volé une semaine plus tôt à Villeneuve-d'Ascq, est repéré par la police en milieu d'après-midi. Il est alors suivi par les policiers, qui tentent de l'intercepter. Le conducteur les repère, prend "la fuite et tente par tous les moyens" d'échapper aux forces de l'ordre, mais il tape le trottoir, ce qui entraîne la crevaison des deux roues de gauche, selon le récit de la DDSP.