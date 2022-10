Un enfant de 6 ans disparu en Floride retrouvé deux mois plus tard au Canada

Un petit garçon de 6 ans, dont la mère avait signalé la disparition à la police de Miami il y a deux mois, a été retrouvé sain et sauf au Canada. Selon la police locale, il se trouvait dans la ville de Moncton, dans la province orientale du Nouveau-Brunswick.

La police a retrouvé le petit garçon, qui était porté disparu depuis le 27 août, sain et sauf. Un homme de 45 ans et une femme de 68 ans ont été arrêtés. Selon les médias américains, il s’agirait du père et de la grand-mère de l’enfant.

Au moment de sa disparition, la police avait lancé une alerte orange, craignant un enlèvement. Des recherches avaient alors été lancées pour retrouver le père et la grand-mère du garçon. On ignore encore les raisons de cet enlèvement ni comment l’enfant a été retrouvé. Sur Twitter, les autorités ont toutefois remercié la population "pour leur aide".

Une récompense de 10.000 dollars avait été promise pour toute information permettant de le localiser.

