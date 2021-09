Un hélicoptère de la Marine Américaine s'écrase dans le pacifique

L'appareil embarqué à bord de l’USS Abraham Lincoln effectuait un "vol de routine" , à un peu plus d'une centaine de mètres des côtes de San Diego lors de l'accident, survenu lundi à 16H30 (23H30 GMT), a indiqué le commandement de la Marine américaine pour la zone Pacifique, dans un message sur Twitter.





Un membre de l'équipage a été secouru, a-t-on précisé de même source .





"Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours avec de multiples moyens aériens et maritimes déployés par la Garde côtière et la Marine", ajoute le message.