Un homme meurt lors de son interpellation dans la rue...

Les policiers ont tenté d'interpeller un homme au comportement étrange, interpellation durant laquelle il a été pris d'un malaise (illustration)

Un homme âgé d’une quarantaine d’années est mort lors de son interpellation par la police, mercredi soir à Bron (Rhône), rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.





L’homme était visé par une arrestation après un appel de riverains, inquiets de le voir escalader des haies et casser des objets de propriétés privées. Le quarantenaire, qui présentait des blessures à la tête et aux jambes lors de son interpellation, tenait des propos irrationnels, explique la police citée par France 3.





Les forces de l’ordre ont par la suite tenté de maîtriser l’homme au comportement qualifié d’étrange. Il a alors fait un malaise.





Des analyses en cours





Les policiers ont essayé de le réanimer à l’aide d’un massage cardiaque, sans succès, malgré le relais des secours. Il est décédé à 20h30.





À la suite de cette intervention, une enquête a été ouverte à l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et à la sûreté départementale pour déterminer les circonstances précises de son décès. Aucun agent de police n’a pour l’instant été placé en garde à vue.