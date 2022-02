Un homme noir tué chez lui lors d'une intervention policière à Minneapolis

Noir tué par la police à Minnesota

Dans la ville américaine de Minneapolis, dans l’État du Minnesota, un homme noir a été tué mercredi après une intervention de la police. Les images de la bodycam diffusées par les autorités montrent la victime, Amir Locke, 22 ans, abattu alors qu’une équipe du SWAT de la police de Minneapolis a pris d’assaut son appartement. Un événement qui rappelle la mort de George Floyd, tué par un officier en 2020 à Minneapolis.





La vidéo de l’incident montre les agents ouvrant la porte de l’appartement avec une clé, entrant, annonçant leur présence et avançant dans le salon. Là, un homme, Amir Locke, 22 ans, est allongé sous une couverture dans le canapé. Locke se redresse avec une arme à la main, et un officier ouvre immédiatement le feu. La police aurait tiré au moins trois coups de feu au total. L’opération n’a pas duré plus de dix secondes.





Dans un communiqué mercredi, les autorités ont déclaré que les agents ont été “confrontés à un homme qui a pointé une arme sur eux près de neuf secondes après être entré dans le bâtiment”. “A un moment donné, des coups de feu ont été tirés et l’homme a été touché”, peut-on lire. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.





“Obtenir des réponses”

La descente de police serait liée à une affaire de meurtre en cours dans la ville voisine de St. Paul, dans laquelle Amir Locke n’est toutefois pas impliqué. “Nous continuerons à faire pression pour obtenir des réponses dans cette affaire afin que la famille en deuil d’Amir puisse faire son deuil”, a déclaré l’avocat Ben Crump. Il a comparé cet événement au cas de la femme noire Breonna Taylor, abattue en mars 2020 lors d’une intervention policière dans son appartement.









Le département de police de Minneapolis est sous le feu des critiques depuis mai 2020. À l’époque, l’officier de police blanc, Derek Chauvin, a tué George Floyd, un Noir de 46 ans, au cours d’une arrestation en appuyant son genou sur le cou de sa victime pendant plus de neuf minutes. “C’est une raison de plus pour laquelle nous devons mettre fin à ces perquisitions afin qu’un jour les Noirs américains puissent dormir en toute sécurité dans leur propre lit”, a souligné Ben Crump, qui a également défendu la famille de Floyd.